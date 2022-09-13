В России составили защищающий от неожиданностей бюджет

Власти РФ закончили работу над составлением бюджета на 2023–2025 годы, который защищает от почти всех ожидаемых неожиданностей. Об этом сообщает «Коммерсант».
Утвержденная схема предполагает, что бюджетные расходы на 2023–2024 годы будут финансироваться исходя из условной стоимости экспорта нефти немного выше $60 за баррель.
В 2025 году новый вариант «бюджетных правил» будет нуждаться в балансировке федерального бюджета (с низким проектным дефицитом), исходя из расчетной стоимости нефти $60 за баррель. Также дефицит бюджета будут финансировать из Фонда национального благосостояния (ФНБ) при сниженных темпах увеличения мирового ВВП.
Издание отмечает, что позиция Минфина является осторожной в связи с неоднозначными результатами по исполнению бюджета в августе. Так, вероятно, в сентябре значения будут дефицитными, несмотря на сверхдоходы от продажи нефти и газа. Вместе с тем отмечается, что на следующий год могут перейти основные объемы дефицита доходов.
Сообщается, что Минфин намерен обеспечить резервы под любой возможный сценарий развития в мировой экономике.
Накануне, 12 сентября, президент России Владимир Путин заявил, что состояние бюджета в стране лучше, чем в большей части государств G20.