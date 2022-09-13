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50 минут назад

В России составили защищающий от неожиданностей бюджет

Лера Букина

Власти РФ закончили работу над составлением бюджета на 2023–2025 годы, который защищает от почти всех ожидаемых неожиданностей. Об этом сообщает «Коммерсант».

В России составили защищающий от неожиданностей бюджет
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Утвержденная схема предполагает, что бюджетные расходы на 2023–2024 годы будут финансироваться исходя из условной стоимости экспорта нефти немного выше $60 за баррель.

В 2025 году новый вариант «бюджетных правил» будет нуждаться в балансировке федерального бюджета (с низким проектным дефицитом), исходя из расчетной стоимости нефти $60 за баррель. Также дефицит бюджета будут финансировать из Фонда национального благосостояния (ФНБ) при сниженных темпах увеличения мирового ВВП.

Издание отмечает, что позиция Минфина является осторожной в связи с неоднозначными результатами по исполнению бюджета в августе. Так, вероятно, в сентябре значения будут дефицитными, несмотря на сверхдоходы от продажи нефти и газа. Вместе с тем отмечается, что на следующий год могут перейти основные объемы дефицита доходов.

Сообщается, что Минфин намерен обеспечить резервы под любой возможный сценарий развития в мировой экономике.

Накануне, 12 сентября, президент России Владимир Путин заявил, что состояние бюджета в стране лучше, чем в большей части государств G20.

Экономика,Владимир Путин,Коммерсант,Фонд национального благосостояния,
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