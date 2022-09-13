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50 минут назад

США выбыли из топ-10 торговых партнёров России

Секрет Фирмы

Замглавы Федеральной таможенной службы (ФТС) Владимир Ивин оценил падение товарооборота между Россией и США в 65%. По словам чиновника, американцы больше не входят в десятку крупнейших торговых партнёров РФ, уступив место Индии. Тремя крупнейшими торговыми партнёрами РФ сейчас являются Китай, Нидерланды (в качестве площадки для торговли энергоносителями) и Турция.

США выбыли из топ-10 торговых партнеров России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как рассказал главный российский таможенник, партнёры из Индии активно закупают энергоресурсы и товары химической промышленности, а сами увеличили поставки в Россию лекарств и продуктов питания.

При этом индийский бизнес при сделках с РФ старается не расплачиваться долларами из-за опасений санкций США. Ранее сообщалось, что российские бизнесмены намерены увеличивать расчёты в рублях и рупиях.

Тремя крупнейшими торговыми партнёрами России стали Китай, Нидерланды (за счёт функций хаба для торговли энергоносителями) и Турция. Далее идут Германия, Белоруссия, Южная Корея, Италия, Франция, Казахстан, Индия.

На Китай приходится около 20% российского товарооборота. Однако это ниже, чем совокупная доля ЕС, уточнил Ивин.

«Страны Евросоюза хоть и уменьшились в своей торговле, но как блок они всё равно составляют достаточно большую долю. Как блок они даже больше, чем Китай», — заявил глава ФТС.

Экономика,Владимир Ивин,ФТС России,ЕС,
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