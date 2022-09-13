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35 минут назад

Нефтяные запасы в США сократились до минимального уровня

Лера Букина

Стратегические нефтяные запасы в США значительно сократились. Они снизились на 8,4 млн баррелей, до 434,1 млн баррелей — минимума с октября 1984 года, сообщает Reuters со ссылкой на данные американского Министерства энергетики.

Запасы нефти в США упали до 40-летнего минимума
Фото: ReutersReuters

Отмечается, что высвобождение запасов в начале первого месяца осени продемонстрировала самые высокие значения с начала мая 2022 года.

Автор статьи подчеркивает, что в общей сложности из хранилищ на прошлой неделе удалось забрать порядка 6,4 млн баррелей малосернистой сырой нефти и порядка 2 млн баррелей высокосернистой сырой нефти.

Агентство указывает на то, что высвобождением запасов осуществляется еще с весны. Это происходит по задумке президента Джо Байдена. Согласно ожиданиям, в течение шести месяцев из запасов будут забирать около 1 млн баррелей нефти ежедневно. Следовательно, за полгода это 180 млн баррелей. Инициатива последовала за ростом инфляции и подорожания топлива в стране. Также в статье говорится, что изъятие нефти должно завершиться в октябре.

Как сообщила ранее газета The Washington Post, в Белом доме уверены, что полная остановка экспорта нефти российской стороной можно значительно навредить экономике США.

Экономика,Джозеф Байден,
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