Россияне рискуют остаться без молдавского вина

За год продажи молдавского вина в России сократились почти на 60%. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на Национальное бюро винограда и вина. Экспорт молдавских вин в РФ снижается несколько лет подряд, однако в 2022 году рухнул особенно заметно. На это повлияло несколько факторов — пандемия, неблагоприятные погодные условия и конфликт на Украине. Сейчас молдавские виноделы ищут новые рынки сбыта и переориентируются на Европу и США.

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Всего за первые полгода 2022 года Молдавия продала за границу винодельческой продукции на $60,4 млн. Это на 26,3% меньше, чем за тот же период в 2021 году.

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Республика поставляет вино в 55 стран мира. Россия по-прежнему входит в пятёрку крупнейших потребителей молдавских бутилированных вин. Правда, если в 2021 году РФ была на втором месте по этому показателю, то в 2022-м — лишь на четвёртом (с долей 6,9%). Популярны молдавские вина также в Румынии (доля 18,9%), Польше (14,8%), Чехии (12,7%) и Китае (5,8%).

По данным Национального бюро винограда и вина, в 2022 году молдавские виноделы поставили в Россию продукции на $3,4 млн. Это на 58,9% меньше, чем в 2021 году.

Поставки вина в Румынию за год выросли на 2,5%, до $13,2 млн. Продажи в Канаду в увеличились на треть, до $1,6 млн. Кроме того, молдавские производители частично переориентировались на местный рынок.

Производители вин в Молдавии вынуждены были поднять цены на свою продукцию из-за усложнившейся логистики. Как пояснили в одной из виноделен, из-за российской военной операции на Украине отправлять вино через одесские порты стало невозможно, поэтому продавцы вынуждены искать новые пусти доставки. По некоторым данным, стоимость транспортировки выросла в пять раз.

Ранее о намерении снизить поставки своего вина в Россию заявляли в Грузии. Председатель Национального агентства вина Леван Мехузла говорил, что примерно через 5 лет экспорт в РФ планируется довести до 40% от общего объёма. В 2022 году он составил около 60%.

При этом в российском «Клубе профессионалов алкогольного рынка» подсчитали, что стране понадобится 30 лет, чтобы восполнить нехватку виноградников, а также хмеля и солода, необходимых для производства собственных вина и пива.