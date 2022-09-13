Германия захотела устроить «водородный бум»

Власти Германии захотели устроить большой бум в водородной промышленности в рамках программы борьбы с изменением климата. Об этом со ссылкой на слова канцлера ФРГ Олафа Шольца сообщает Reuters.

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Во время своего выступления на празднике, посвященном немецким работодателям, Шольц назвал водород газом будущего и пообещал, что Германия устроит в этой сфере большой бум. Таким образом власти хотят разнообразить количество источников энергии.

Канцлер также уточнил, что к 2023 году в стране будет вся необходимая инфраструктура для импорта газа. Рядом с побережьем Германии также построят терминал сжиженного природного газа (СПГ).