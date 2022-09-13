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28 минут назад

Германия захотела устроить «водородный бум»

Lenta.ru

Власти Германии захотели устроить большой бум в водородной промышленности в рамках программы борьбы с изменением климата. Об этом со ссылкой на слова канцлера ФРГ Олафа Шольца сообщает Reuters.

Германия захотела устроить «водородный бум»
Фото: ReutersReuters

Во время своего выступления на празднике, посвященном немецким работодателям, Шольц назвал водород газом будущего и пообещал, что Германия устроит в этой сфере большой бум. Таким образом власти хотят разнообразить количество источников энергии.

Канцлер также уточнил, что к 2023 году в стране будет вся необходимая инфраструктура для импорта газа. Рядом с побережьем Германии также построят терминал сжиженного природного газа (СПГ).

В июле 2022 года правительство Германии приняло новые меры по решению глобальной проблемы изменения климата. Для снижения выбросов в стране решили строить больше велосипедных дорожек, чтобы жители пересаживались с бензиновых автомобилей на другой транспорт.

Экономика,Олаф Шольц,
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