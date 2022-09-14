Странам ЕС предложили снизить потребление электричества зимой

Еврокомиссия (ЕК) представила свои финальные предложения по преодолению энергетического кризиса. В частности, предлагается снижать потребление электричества в странах ЕС минимум на 5 процентов в часы его пиковой цены. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление ЕК.

По оценкам, снижение спроса в пиковые часы могло бы привести и к сокращению потребления газа на 1,2 миллиарда кубометров в зимний период.

Как говорила ранее еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон, вернуть цены на энергию в Европе к уровням до начала кризиса, невозможно, и способа сделать это не существует. Также стало известно, что ЕК отказалась от идеи вводить потолок цен на российский газ.