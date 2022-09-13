Шольц заявил о гордости за возможность отказаться от газа из России

«Мы размышляли над тем, как стать независимыми от импорта газа из России. Мы посмотрели, откуда еще поступает наш газ: из Норвегии, Нидерландов, и всех попросили расширить их мощности. И мы думали о том, как обеспечить поставки сжиженного газа кораблями на северогерманское побережье, который затем по немецкому трубопроводу может быть закачан в газохранилища», — сказал канцлер на встрече с немецкими работодателями.