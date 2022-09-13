"Я исхожу из того, что Германия к концу следующего года станет полностью независимой от российского газа", - заявил Шольц во вторник во время своего выступления в рамках Дня работодателей ФРГ, которое транслировалось онлайн.

Достигнуть данной цели республике поможет завершение к указанному сроку строительства терминалов по приему сжиженного природного газа на побережье Северного моря, которые "позволят импортировать необходимые объемы" данного вида топлива "из других стран", указал канцлер. В числе будущих поставщиков голубого топлива для Германии он назвал Норвегию, США и "многие другие государства".

Энергетический кризис в ФРГ усугубился в начале июля, когда возникли первые перебои с поставками газа из России, вызванные в том числе проблемами с техобслуживанием турбин для "Северного потока" из-за санкций западных стран против РФ. После этого Еврокомиссия призвала страны ЕС готовиться в упреждающем порядке к полному прекращению поставок Россией газа и ввела в действие план добровольного сокращения потребления голубого топлива всеми государствами сообщества на 15% на период с 1 августа 2022 года по 31 марта 2023 года.