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48 минут назад

Шольц ожидает достижения Германией независимости от поставок газа из РФ к концу 2023 года

ТАСС

Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц считает, что ФРГ станет полностью независима от поставок газа из РФ к концу 2023 года.

"Я исхожу из того, что Германия к концу следующего года станет полностью независимой от российского газа", - заявил Шольц во вторник во время своего выступления в рамках Дня работодателей ФРГ, которое транслировалось онлайн.

Достигнуть данной цели республике поможет завершение к указанному сроку строительства терминалов по приему сжиженного природного газа на побережье Северного моря, которые "позволят импортировать необходимые объемы" данного вида топлива "из других стран", указал канцлер. В числе будущих поставщиков голубого топлива для Германии он назвал Норвегию, США и "многие другие государства".

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Энергетический кризис в ФРГ усугубился в начале июля, когда возникли первые перебои с поставками газа из России, вызванные в том числе проблемами с техобслуживанием турбин для "Северного потока" из-за санкций западных стран против РФ. После этого Еврокомиссия призвала страны ЕС готовиться в упреждающем порядке к полному прекращению поставок Россией газа и ввела в действие план добровольного сокращения потребления голубого топлива всеми государствами сообщества на 15% на период с 1 августа 2022 года по 31 марта 2023 года.

Экономика,Олаф Шольц,Еврокомиссия,ЕС,
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