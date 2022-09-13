Market Watch: похороны королевы ускорят рецессию британской экономики

Похороны британской королевы Елизаветы II могут ускорить процесс ухода экономики Британии в рецессию. Об этом сообщает портал Market Watch.

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В публикации указали, что опасность кроется в объявленных в стране выходных по случаю похорон королевы. То есть большинство банков и госучреждений будут закрыты. Получается, что простаивание всего в один день может привести к серьезному удару для ВВП Британии.

При этом ранее ВВП уже сократилось на 0,1%, когда праздновался юбилей королевы, отметили в Market Watch.

В конце августа CNN сообщало, что замораживание цен на газ и электроэнергию в течение следующих двух зим может стоить британскому правительству более 100 млрд фунтов стерлингов ($118 млрд). Это больше, чем оно потратило на выплату зарплат миллионам людей во время пандемии.