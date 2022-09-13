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1 час назад

Market Watch: британская экономика ускорит уход в рецессию из-за похорон королевы

Газета.Ru

Похороны британской королевы Елизаветы II могут ускорить процесс ухода экономики Британии в рецессию. Об этом сообщает портал Market Watch.

Market Watch: похороны королевы ускорят рецессию британской экономики
Фото: ReutersReuters

В публикации указали, что опасность кроется в объявленных в стране выходных по случаю похорон королевы. То есть большинство банков и госучреждений будут закрыты. Получается, что простаивание всего в один день может привести к серьезному удару для ВВП Британии.

При этом ранее ВВП уже сократилось на 0,1%, когда праздновался юбилей королевы, отметили в Market Watch.

В конце августа CNN сообщало, что замораживание цен на газ и электроэнергию в течение следующих двух зим может стоить британскому правительству более 100 млрд фунтов стерлингов ($118 млрд). Это больше, чем оно потратило на выплату зарплат миллионам людей во время пандемии.

Ранее Morning Advertiser сообщил, что около 70% пабов в Британии могут прекратить работу из-за высоких цен на электричество.

Экономика,Елизавета II,
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