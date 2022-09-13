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1 час назад

ЕС может ограничить поставки российского газа к концу осени

Лера Букина

Евросоюз может прибегнуть к ограничению объемов поставок российского газа в конце осени. Об этом заявил РИА Новости источник в ЕС.

По его словам, в настоящее время Европейская комиссия занимается изучением различных инструментов для понимания того, каким образом ЕС может ограничить объемы поставок российского газа как можно скорее. При этом Евросоюз не хочет предъявлять требования к странам, чья зависимость от российского газа слишком сильна.

«Не исключено, что ограничение импорта российского газа, аналогичное запрету ЕС на поставки нефти, станет частью будущего пакета санкций против России, особенно к концу осени, когда мощности хранилищ достигнут своего максимума», - подчеркнул источник.

Ранее сообщалось, что реверсные поставки природного газа по трубопроводу «Ямал-Европа» из Германии в Польшу утром 13 сентября уменьшились, тогда как «Северный поток-1» все еще приостановлен.

Ранее газета The Guardian сообщила, что Еврокомиссия не собирается прибегать к введению ограничения цен на российский газ, однако она планирует предусмотреть дополнительный налог на «излишки» прибыли энергетических компаний.

Экономика,Еврокомиссия,ЕС,
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