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1 час назад

Европейская страна приготовилась к резкому сокращению урожая

Lenta.ru

Аномальная жара и сильнейшая, по крайней мере за 500 лет, засуха серьезно угрожают урожаю во Франции. Об этом сообщает Bloomberg.

Европейская страна приготовилась к резкому сокращению урожая
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Производство кукурузы в европейской стране, как ожидают в министерстве сельского хозяйства, упадет на 25 процентов, до 11,6 миллиона тонн — показатель станет минимальным более чем за 30 лет. Кукуруза необходима для кормления кур и свиней.

Из-за неблагоприятных погодных условий резко сократится урожай почти всех сельскохозяйственных культур кроме масличных, возделываемых для получения жирных масел. Французское ведомство предупреждает, что к падению урожая должны быть готовы все регионы страны.

От засухи также пострадали другие страны региона, такие как Германия и Румыния. Страны являются ключевыми после Франции производителями кукурузы в Евросоюзе. Кроме того, государства борются с растущими расходами на удобрения и газ, которые используются для обработки различных сельскохозяйственных культур после их сбора.

Небольшие объемы урожая угрожают высокой стоимостью продовольствия, которое и так сильно подорожало из-за военных действий на Украине и проблем с вывозом зерна из страны. В ЕС потребительские цены на продукты питания в июле подскочили на 12 процентов в годовом выражении, больший рост зафиксирован в Великобритании. В августе наибольший рост цен в еврозоне зафиксирован на энергоносители и продукты питания, а инфляция снова установила рекорд, достигнув 9,1 процента.

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