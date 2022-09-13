Польша запаслась углем на «суперсуровую зиму»

Польше удалось запастись достаточным количеством угля для того, чтобы преодолеть «суперсуровую зиму». Об этом заявил премьер-министр республики Матеуш Моравецкий, передает агентство «Прайм».

Фото: РИА Новости РИА Новости

«Мы сегодня видим, что на весь отопительный сезон от сентября до апреля законтрактовано угля значительно больше, чем в прошлом году, то есть на суперсуровую зиму», — подчеркнул он.

Эмбарго на ввоз угля из России было введено Польшей весной 2022 года. Это было сделано в рамках санкций Европы. Ограничения касаются государственных и частных компаний. В итоге страну охватил дефицит данного энергоресурса. Кроме того, он резко подорожал. Так, стоимость тонны угля у частных поставщиков повысилась до 640 долларов.

Ранее сообщалось, что Япония и Южная Корея приняли решение в пользу отказа от поставок российского угля. По словам председателя совета директоров угледобывающей компании «Колмар» Анны Цивилевой, это, в свою очередь, дает новые возможности для экспорта в другие страны.