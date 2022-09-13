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1 час назад

Бюджет США претерпел сильный дефицит

Lenta.ru

Бюджет США в августе претерпел сильный дефицит и составил 219,596 миллиарда долларов. Об этом пишет портал Morningstar. В июле показатель был на уровне 211,052 миллиарда долларов.

Бюджет США претерпел сильный дефицит
Фото: ReutersReuters

Ранее портал DailyFX обратился к аналитикам, которые сделали предположение, что дефицит бюджета страны за август составит 213,5 миллиарда долларов. В прошлом году в августе в Соединенных Штатах был зафиксирован дефицит бюджета в размере 170,635 миллиарда долларов.

11 августа агентство Bloomberg сообщило, что общий уровень цен на продукты питания в США повысился на 10,9 процента по сравнению с 2021 годом, тем самым достигнув исторического максимума с 1979 года.

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