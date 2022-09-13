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58 минут назад

Названа страна, получившая сверхдоходы на фоне конфликта на Украине

Илья Родин

Норвегия стремительно богатеет на фоне продолжающегося конфликта на Украине и роста цен на электроэнергию в странах ЕС. Ей могут предложить поделиться частью сверхдоходов. Об этом пишет журнал The Economist.

Названа страна, получившая сверхдоходы на фоне конфликта на Украине
Фото: ReutersReuters

Автор статьи уточнил, что Норвегия была бы процветающей, даже если бы она не наткнулась на нефть пять десятилетий назад. Огромные объемы энергии, которые она экспортирует в настоящее время, представляют собой лишь «вишенку на торте размером с воздушный шар».

По его данным, доходы страны от продажи нефти, газа и электроэнергии выросли в 2022 году с $50 млрд до $200 млрд. Если бы эти деньги были выданы населению, то каждый норвежец получил бы чек на $40 тыс.

Аналитик подчеркнул, что поставки электроэнергии всегда приносили Норвегии весьма приличную прибыль. Это было нормальным до тех пор, пока не начался энергетический кризис, вызванный конфликтом на Украине.

Денежные средства, реками текущие на север, смущают сердца европейцев. Они обвиняют Осло в спекуляциях в период военных действий.

Кроме того, жителей ЕС раздражает то, что норвежцы не выключают свет, выходя из комнаты, разъезжают на электромобилях, отапливают дома электричеством. Стране приходится оправдываться, пояснил колумнист.

Он отметил, что первой претензии к Норвегии предъявила Польша. Ее премьер-министр осудил чрезмерные цены на газ, поступающий из северной страны. Другие государства также высказались, но более осторожно. Они предложили Осло немного снизить цены на голубое топливо вплоть до окончания конфликта на Украине.

Автор статьи предупредил, что чем выше будут подниматься цены на энергоресурсы, тем сильнее будет давление на Норвегию. Власти ЕС будут призывать Осло пожертвовать часть своих доходов на различные социальные проекты. Кроме того, Норвегии предложат выгодные долгосрочные контракты на поставки энергоресурсов.

Экономика,ЕС,
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