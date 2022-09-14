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55 минут назад

Италия озвучила возможный потолок цен на газ в ЕС

Лера Букина

Потолок цен на газ в Евросоюзе (ЕС) нужно установить на уровне 60-65% от цены котировок на хабе TTF. Об этом сообщает La Stampa со ссылкой на министра по вопросам экологического перехода Италии Роберто Чинголани, который выступил в эфире телеканала Rai.

Италия озвучила возможный потолок цен на газ в ЕС
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его словам, благодаря данному значению ситуацию со стоимостью газа в европейских странах «можно облегчить». Еще один вариант, по словам Чинголани, — подключение к сжиженному природному газу (СПГ).

Он указал на то, что в настоящее время страны осуществляют оплату по установленным котировкам на голландском хабе TTF. Однако министр отметил, что данный рынок подвержен изменениям. Кроме того, Чинголани назвал его неадекватным и крайне спекулятивным в сравнении с Brent или другими. Также определяется как цена газа, так и стоимость электроэнергии, указал он. В итоге оплату производят за газ, отопление и электричество. Однако они никакого отношения к количеству не имеют, подчеркнул министр.

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Предельный уровень цен для всего ЕС он назвал единственным путем урегулирования ситуации. Однако Чинголани настаивает на отказе от строгих ограничений. Он также напомнил о скором выходе указа о низкой стоимости на 2 млрд кубометров газа из Италии. Его будут выдавать по контролируемой стоимости европейским компаниям по списку, согласованному ранее.

Ранее газета La Repubblica сообщила о планах властей Италии удвоить добычу собственного природного газа к 2023 году. Так, она может быть доведена до 7-8 млрд кубометров в год.

Экономика,ЕС,
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