В Венгрии допустили пересмотр санкций ЕС с наступлением холодов

Страны Европейского союза могут пересмотреть санкционную политику осенью, так как с наступлением холодов «реальность стучится в каждую дверь», заявил в эфире телеканала М1 госсекретарь по двусторонним отношениям МИД Венгрии Тамаш Менцер.

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По его мнению, «все больше людей увидят реальность», ведь о поставках газа хорошо рассуждать тогда, когда на улице 30-градусная жара.

При этом Менцер отметил, что в Венгрии газ будет обязательно.