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30 минут назад

В Венгрии не исключают, что с наступлением холодов ЕС пересмотрит санкции

Газета.Ru

Страны Европейского союза могут пересмотреть санкционную политику осенью, так как с наступлением холодов «реальность стучится в каждую дверь», заявил в эфире телеканала М1 госсекретарь по двусторонним отношениям МИД Венгрии Тамаш Менцер.

В Венгрии допустили пересмотр санкций ЕС с наступлением холодов
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его мнению, «все больше людей увидят реальность», ведь о поставках газа хорошо рассуждать тогда, когда на улице 30-градусная жара.

При этом Менцер отметил, что в Венгрии газ будет обязательно.

«Хранилища газа заполнены на 38% относительно потребления, у нас уже достаточно запасов на 81 зимний день», — цитирует его сайт «Аргументы и факты».

Экономика,ЕС,
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