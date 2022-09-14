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23 минуты назад

Еврокомиссия решила сократить финансирование Венгрии из-за коррупции

Lenta.ruиещё 2

Европейская комиссия (ЕК) рекомендует сократить финансирование Венгрии из-за опасений, связанных с коррупцией в администрации премьер-министра страны Виктора Орбана. Об этом решении сообщает Bloomberg со ссылкой на высокопоставленных чиновников ЕС.

Евросоюз может сократить финансирование Венгрии
Фото: ReutersReuters

По информации агентства, ЕК выдвинет соответствующую инициативу 18 сентября. Окончательное решение по этому вопросу будет принято в течение трех месяцев. Отмечается, что для вступления указанного плана в силу необходимо, чтобы за него было отдано квалифицированное большинство голосов.

Bloomberg пишет, что Венгрия стала первой страной, правительство которой подверглось расследованию в соответствии с новыми правилами, которые позволяют ЕС наказывать страны, подрывающие его финансовые интересы. Еврокомиссия потратила несколько месяцев на расследование коррупционных схем в кабмине Орбана.

Ранее стало известно, что власти Венгрии распорядились создать в стране независимый орган для борьбы с коррупцией, а также поручили создать систему оценки госзакупок. Издание Nepszava писало, что нововведения связаны с претензиями Еврокомиссии к Будапешту и желанием Орбана получить материальную поддержку от Брюсселя.

Экономика,Виктор Орбан,Еврокомиссия,ЕС,
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