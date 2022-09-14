Евросоюз может сократить финансирование Венгрии

Европейская комиссия (ЕК) рекомендует сократить финансирование Венгрии из-за опасений, связанных с коррупцией в администрации премьер-министра страны Виктора Орбана. Об этом решении сообщает Bloomberg со ссылкой на высокопоставленных чиновников ЕС.

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По информации агентства, ЕК выдвинет соответствующую инициативу 18 сентября. Окончательное решение по этому вопросу будет принято в течение трех месяцев. Отмечается, что для вступления указанного плана в силу необходимо, чтобы за него было отдано квалифицированное большинство голосов.

Bloomberg пишет, что Венгрия стала первой страной, правительство которой подверглось расследованию в соответствии с новыми правилами, которые позволяют ЕС наказывать страны, подрывающие его финансовые интересы. Еврокомиссия потратила несколько месяцев на расследование коррупционных схем в кабмине Орбана.