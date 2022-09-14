Нефтяные доходы России упали до минимума с марта

«Уровни августа всего на 400-450 тыс. баррелей в сутки ниже показателей конца февраля — начала марта. Несмотря на снижение поставок российской нефти и нефтепродуктов в Европу, США, Японию и Корею на 2 млн баррелей в сутки с начала года, перенаправление потоков в Индию, Китай, Турцию и другие страны позволило снизить потери в добыче», — говорится в докладе.