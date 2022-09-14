Счета европейцев за свет предложили отправить в Москву

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложила отправлять увеличившиеся счета за газ и свет в Россию. Так она ответила на критику французского евродепутата Манон Обри в ходе дебатов на пленарной сессии Европарламента в среду.
"Счета, которые вы показали нам, - да, как говорят французы, они "невыносимы", - сказала глава ЕК по-французски. - Но знаете что? Отправьте эти счета в Москву, вот там их место, там их происхождение".
Перед этим евродепутат движения "Неподчинившаяся Франция" Обри продемонстрировала возросшие счета за газ и электричество, которые ей прислали соотечественники, и заявила, что некоторые из них "не знают, смогут ли они оплатить отопление и хватит ли им денег на пропитание этой зимой".
Она также отметила, что нынешний кризис в Европе "не для всех", напомнив о выросших дивидендах акционеров крупнейших компаний.
"И этот кризис, он является результатом далеко не только лишь ужасного конфликта на Украине. Это продукт экономической системы, провалы которой вы сейчас вынуждены констатировать", - подчеркнула политик.
"С самого начала своего мандата вы превозносите блага рынка. Сегодня мы видим результаты этой деятельности, иллюстрирующие кризис вашей системы мышления: Евросоюз опустился до того, что держит пальцы скрещенными, опасаясь ,чтобы отключения света этой зимой происходили не слишком часто и чтобы у людей еще остались средства на оплату электричества и отопления", - заявила Обри.
Евродепутат назвала фон дер Ляйен "заложником сбоящей программы и доживающей последние дни модели либеральной политики".
"Она рушится, будучи неспособной урегулировать кризис, который создала ваша политика. Сколько еще кризисов нужно, чтобы вы усвоили уроки ваших ошибок?" - заключила политик.