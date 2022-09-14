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59 минут назад

Добыча нефти в России упала

Lenta.ru

В августе добыча нефти и конденсата в России снизилась на 170 тысяч баррелей в сутки по сравнению с июлем, до 10,96 миллиона. Общая добыча в мире выросла на 790 тысяч баррелей в сутки подряд. К таким выводам в своем докладе пришло Международное энергетическое агентство (МЭА), передает РИА Новости.

Добыча нефти в России упала
Фото: ТАССТАСС

Для России это первое снижение с апреля, в мире рост наблюдается уже третий месяц, причем в основном за счет стран, которые не входят в ОПЕК+. МЭА несколько снизило прогноз по средней добыче нефти за текущий год, до 99,7 миллиона баррелей в сутки. Поводом для этого стали локальные карантины в Китае и спад экономики в странах ОЭСР.

До конца года, особенно с момента вступления в силу нефтяного эмбарго Евросоюза, добыча нефти российскими компаниями продолжит падать, считают эксперты МЭА. В начале 2023-го, прогнозируют они, речь пойдет о 9,6 миллиона баррелей в сутки.

В том же докладе утверждается, что в августе Россия заработала на экспорте нефти 17,7 миллиарда долларов — минимум с марта этого года. Ранее о падении нефтегазовых доходов бюджета до минимума с июня 2021 года (672 миллиарда рублей) сообщил российский Минфин. При этом с апреля данные о добыче и экспорте нефти в России засекречены.

На этом фоне второй месяц подряд снижаются и общие доходы бюджета. В июле было зафиксировано падение на 26 процентов в годовом выражении, а в августе — на 11 процентов.

Экономика,Международное энергетическое агентство,ОЭСР,ЕС,
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