Мишустин назвал главные цели федерального бюджета

Развитие, национальные проекты, перестройка экономики, создание новых рабочих мест и макростабильность должны стать главными целями при формировании федерального бюджета на 2023-2025 годы. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, передают РИА Новости.

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При этом он подчеркнул, что все намеченные социальные обязательства будут выполнены.

По словам главы правительства, необходимо аккуратно подходить к прогнозированию, и при планировании расходов исходить из возможностей страны, а не иллюзий.

Премьер призвал максимально оперативно завершить работу над бюджетным пакетом, до конца текущей недели.