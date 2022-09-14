Китай сэкономил миллиарды долларов на российской нефти

Китай сэкономил на импорте российской нефти $3 млрд с апреля по июль 2022 года за счет предоставления большой скидки со стороны Москвы в размере $108 за тонну, написало агентство Reuters.

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По информации издания, основанной на таможенных данных двух стран, с апреля по июль за тонну российской нефти Китай платил порядка $708, тогда как стоимость одной тонны от других импортеров составляла $816 за указанный период.

Reuters пишет, что Россия стала крупнейшим поставщиком нефти в Китай с мая по июль 2022 года. Доля страны в китайском нефтяном импорте выросла до 19% против 15% в 2021 году. Этот процент может увеличиться до более чем 20% к концу 2022 года, отмечал в августе голландский банк ING.