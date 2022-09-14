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49 минут назад

Reuters: Китай покупал у России нефть со скидкой $108 за тонну и сэкономил $3 млрд

Газета.Ruиещё 2

Китай сэкономил на импорте российской нефти $3 млрд с апреля по июль 2022 года за счет предоставления большой скидки со стороны Москвы в размере $108 за тонну, написало агентство Reuters.

Китай сэкономил миллиарды долларов на российской нефти
Фото: ReutersReuters

По информации издания, основанной на таможенных данных двух стран, с апреля по июль за тонну российской нефти Китай платил порядка $708, тогда как стоимость одной тонны от других импортеров составляла $816 за указанный период.

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Reuters пишет, что Россия стала крупнейшим поставщиком нефти в Китай с мая по июль 2022 года. Доля страны в китайском нефтяном импорте выросла до 19% против 15% в 2021 году. Этот процент может увеличиться до более чем 20% к концу 2022 года, отмечал в августе голландский банк ING.

На прошлой неделе сообщалось, что китайский МИД выступил против введения странами G7 (Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония и США) потолка цен на российскую нефть. В конце июня сообщалось, что Пекин увеличил поставки сырой нефти из России до рекордных показателей в 1,98 млн баррелей в сутки. Москва вышла на первое место среди всех экспортеров сырья в Китай и продавала нефть китайцам с огромными скидками на фоне западных санкций, до 20-30% от стоимости.

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