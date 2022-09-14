Финляндия резко сократила потребление газа

Финляндия сократила потребление природного газа на 50% в январе - августе по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это рекордный показатель для стран ЕС, сообщает в среду газета Helsingin Sanomat.

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"За восемь месяцев использование природного газа в стране снизилось с 17,8 ТВ т ч до 8,8 ТВт ч", - отмечает издание.

В целом государства сообщества уменьшили потребление газа на 6% за первую половину этого года, хотя планировалось сократить на 15%.

До энергетического кризиса около трети природного газа в Финляндии использовалось для производства электроэнергии и отопления, но сейчас это практически сведено к нулю.

"С целью дальнейшей экономии мы можем сократить его потребление в промышленности", - отмечает эксперт Хейкки Линдфорс.

В мае "Газпром экспорт" приостановил поставки газа по контракту с финской государственной энергетической компанией Gasum, так как Финляндия не произвела оплату за апрель и отказалась осуществлять платежи в рублях. Вместо трубопроводного газа республика стала получать голубое топливо с завода "Криогаз-Высоцк СПГ", принадлежащего "Новатэку". Как сообщил на Петербургском международном экономическом форуме глава этой российской компании Леонид Михельсон, основная часть поставок из Высоцка направлялась именно в Финляндию.