«Риски никуда не делись»: Мишустин о западных санкциях

Риски для России от санкций, введенных западными странами, сохранились. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин на совещании, посвященном проекту федерального бюджета на 2023 год и плановому периоду 2024 и 2025 годов, передает РИА Новости.

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Парламентарий ожидает продолжения выдавливания России с рынков. По словам премьер-министра, это необходимо учесть в бюджете.

«Риски, конечно, никуда не делись. До сих пор коллективному Западу не удалось исключить нашу страну из глобальной экономики», - подчеркнул Мишустин.

Он указал на то, что такое стремление повлекло за собой сверхсильное повышение цен на мировом рынке, а также обеспокоенность из-за предстоящей зимы. По словам Мишустина, российской стороне следует не забывать «о собственных стратегических задачах».

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что рестрикции, которые Запад ввел против РФ, будут действовать до тех пор, пока ее экономика не «будет разорвана».