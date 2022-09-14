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1 час назад

Европейцам предложили отправлять счета за электричество в Москву

Алиса Селезнёва

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен после критики из-за роста цен предложила отправлять увеличившиеся счета за газ и свет в Россию. Об этом пишет ТАСС.

Счета европейцев за свет предложили отправить в Москву
Фото: ReutersReuters

Таким образом глава ЕК ответила на критику французского евродепутата Манон Обри. Та в ходе дебатов на пленарной сессии Европарламента продемонстрировала возросшие счета, которые ей прислали соотечественники, отметив, что французы не знают, хватит ли им денег на продукты этой зимой. Она также обвинила власти ЕС в том, что кризис связан не только с ситуацией на Украине, но и является «продуктом экономической системы».

«Счета, которые вы показали нам, - да, как говорят французы, они «невыносимы». Но знаете что? Отправьте эти счета в Москву, вот там их место, там их происхождение», - заявила глава Урсула фон дер Ляйен по-французски.

В начале сентября «Газпром» остановил «Северный поток», по которому идут поставки газа в Европу, на неопределенный срок. В компании заявили, что во время техобслуживания единственной рабочей турбины газопровода были выявлены неисправности, «СП» не будет работать до их устранения. При этом в России неоднократно отмечали, что именно западные санкции мешают обслуживать газопровод.

Глава Еврокомиссии: цены на газ в ЕС выросли в 10 раз

В свою очередь глава Европейской комиссии выступила за введение потолка цен на российский газ. Она подчеркнула, что в план по преодолению последствий энергетического кризиса будет входить и ограничение стоимости поставок газа по трубопроводу. Президент РФ Владимир Путин, комментируя это заявление, назвал такие планы «очередной глупостью».

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