Названа спасительная для бюджета России цена на нефть

За первые восемь месяцев 2022 года российский бюджет сведен с профицитом в 0,1 триллиона рублей, что в четыре раза меньше, чем было по итогам первых семи месяцев (0,4 триллиона рублей). Спасти его от дефицита до конца года в текущих условиях может только продажа нефти в районе 100 долларов за баррель, подсчитали экономисты BCS Global Markets.

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В своем прогнозе они опирались на предварительные оценки Минфина в период с января по август, согласно которым объем поступлений в федеральный бюджет за указанный период достиг 17,6 триллиона рублей.

Ненефтяные доходы сокращаются с марта, нетфегазовые начали падать с июля. При этом бюджетные расходы уверенно росли, в августе они превысили прошлогодний уровень на 8 процентов. Таким образом, уже в сентябре можно ожидать дефицитный бюджет, при этом во втором полугодии 2022 года и в первом полугодии 2023-го ситуация будет ухудшаться.

Если западным странам удастся добиться ограничений на продажу российской нефти и снизить ее добычу на миллион баррелей в сутки, цена барреля, балансирующая бюджет, увеличится до 108 долларов. Другими способами сведения бюджета станут рост других доходов, например, повышение налогов, или девальвация национальной валюты.