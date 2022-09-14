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47 минут назад

Названа спасительная для бюджета России цена на нефть

Lenta.ru

За первые восемь месяцев 2022 года российский бюджет сведен с профицитом в 0,1 триллиона рублей, что в четыре раза меньше, чем было по итогам первых семи месяцев (0,4 триллиона рублей). Спасти его от дефицита до конца года в текущих условиях может только продажа нефти в районе 100 долларов за баррель, подсчитали экономисты BCS Global Markets.

Названа спасительная для бюджета России цена на нефть
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В своем прогнозе они опирались на предварительные оценки Минфина в период с января по август, согласно которым объем поступлений в федеральный бюджет за указанный период достиг 17,6 триллиона рублей.

Ненефтяные доходы сокращаются с марта, нетфегазовые начали падать с июля. При этом бюджетные расходы уверенно росли, в августе они превысили прошлогодний уровень на 8 процентов. Таким образом, уже в сентябре можно ожидать дефицитный бюджет, при этом во втором полугодии 2022 года и в первом полугодии 2023-го ситуация будет ухудшаться.

Если западным странам удастся добиться ограничений на продажу российской нефти и снизить ее добычу на миллион баррелей в сутки, цена барреля, балансирующая бюджет, увеличится до 108 долларов. Другими способами сведения бюджета станут рост других доходов, например, повышение налогов, или девальвация национальной валюты.

На фоне западного давления российский сорт нефти Urals торгуется с беспрецедентным дисконтом, в отдельные месяцы он достигал 30 процентов от сорта Brent. В августе, по данным Минфина, его средняя цена упала на 4,7 процента по сравнению с июлем, до 74,73 доллара.

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