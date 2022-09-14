Добыча нефти упала в России

Международное энергетическое агентство (МЭА) проинформировало о снижении добычи нефти и конденсата в России. Она сократилась на 170 тыс. баррелей в сутки в сравнении с июлем, до 10,96 млн. Соответствующие данные приведены на сайте организации.

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Вместе с тем отмечается, что общая добыча в мире возросла на 790 тыс. баррелей в сутки подряд.

Это стало первым снижением для России с апреля. В других странах увеличение наблюдается уже третий месяц. Это происходит за счет государств, которые не являются членами ОПЕК+.

Прогноз по средней добыче нефти за текущий год сократился — до 99,7 млн баррелей в сутки. Это обусловлено локальными карантинами в Китае и падением экономики в странах ОЭСР.

В МЭА уверены в том, что до конца года после

вступления в силу нефтяного эмбарго Евросоюза добыча нефти российскими компаниями продолжит демонстрировать снижение.

Кроме того сообщается, что России удалось