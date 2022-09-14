Назван возможный порог снижения ключевой ставки к концу года

Согласно исследованию Национального рейтингового агентства (НРА) до конца этого года ключевая ставка будет снижаться с шагом 0,25–0,5% и к концу 2022 с наибольшей вероятностью составит 6,5–6,75%. Об этом сообщают «Известия».
«По прогнозам НРА, в следующие три заседания Банк России будет снижать ставку с шагом 0,25%–0,5%. К концу года ключевая ставка с наибольшей вероятностью составит 6,5%–6,75%... Мы считаем маловероятным, что ключевая ставка будет установлена ниже нейтрального уровня в 5–6%», – говорится в исследовании.
Ранее стало известно, что Банк России может снова снизить ключевую ставку. Согласно словам главного аналитика «Совкомбанка» Михаила Васильева, такие меры должны простимулировать активность бизнеса и поддержать потребительский и инвестиционный спрос на фоне снижения ВВП.