Назван возможный порог снижения ключевой ставки к концу года

«По прогнозам НРА, в следующие три заседания Банк России будет снижать ставку с шагом 0,25%–0,5%. К концу года ключевая ставка с наибольшей вероятностью составит 6,5%–6,75%... Мы считаем маловероятным, что ключевая ставка будет установлена ниже нейтрального уровня в 5–6%», – говорится в исследовании.