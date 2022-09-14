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53 минуты назад

Минпромторг проработает решения для развития фудшеринга в России

Илья Родин

Минпромторг совместно с ритейлерами проработает законодательные решения для развития фудшеринга в России. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Отмечается, что фудшеринг в широком смысле - программа распределения продуктов с истекающим сроком годности. В рамках программы товары распределяются бесплатно, в благотворительных целях.

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В министерстве подчеркнули, что всячески поддерживают развитие программы, так как она позволяет решить несколько важных задач.

При работе над законами, регулирующими фудшеринг, Минпромторг учтет результаты пилотных проектов крупных торговых сетей, пояснили в пресс-службе.

Сотрудники ведомства уточнили, что в рамках программы будут распределяться только те товары, которые действительно пригодны к употреблению, имеют положенные сертификаты качества.

Экономика,Минпромторг,
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