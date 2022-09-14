Минпромторг проработает решения для развития фудшеринга в России

Минпромторг совместно с ритейлерами проработает законодательные решения для развития фудшеринга в России. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Отмечается, что фудшеринг в широком смысле - программа распределения продуктов с истекающим сроком годности. В рамках программы товары распределяются бесплатно, в благотворительных целях.

В министерстве подчеркнули, что всячески поддерживают развитие программы, так как она позволяет решить несколько важных задач.

При работе над законами, регулирующими фудшеринг, Минпромторг учтет результаты пилотных проектов крупных торговых сетей, пояснили в пресс-службе.