«Самое темное облако на горизонте надвигается на еврозону»

Санкционная война Запада против России нанесла сильный удар по экономическим основам Европы — промышленности. Такое мнение в своей статье для The Wall Street Journal обозреватель Пол Хэннон.

Он отметил, что, по прогнозам экспертов, в ближайшее время страны Европы столкнутся с рецессией и сокращением промышленного производства из-за роста цен и дефицита энергоносителей.

При этом тяжесть данного кризиса определят для каждого государства средние температуры осенью и зимой и уровень заполненности подземных газовых хранилищ, добавил Хэннон.

«Самое темное облако на горизонте явно надвигается на еврозону», — привел он в своей статье слова главы глобального экономического отдела BNP Paribas Марсело Карвалью.