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46 минут назад

«Самое темное облако на горизонте надвигается на еврозону»

Елена Прошина

Санкционная война Запада против России нанесла сильный удар по экономическим основам Европы — промышленности. Такое мнение в своей статье для The Wall Street Journal обозреватель Пол Хэннон.

«Самое темное облако на горизонте надвигается на еврозону»
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Он отметил, что, по прогнозам экспертов, в ближайшее время страны Европы столкнутся с рецессией и сокращением промышленного производства из-за роста цен и дефицита энергоносителей.

Берлин готов «пойти на исторический шаг» на фоне энергокризиса

При этом тяжесть данного кризиса определят для каждого государства средние температуры осенью и зимой и уровень заполненности подземных газовых хранилищ, добавил Хэннон.

«Самое темное облако на горизонте явно надвигается на еврозону», — привел он в своей статье слова главы глобального экономического отдела BNP Paribas Марсело Карвалью.

Стоит отметить, что снижение промышленного производства в странах ЕС начали фиксировать еще в июле. Тогда спад составил 2,3%. Предполагается, что в будущем ситуация будет становиться только хуже.

Экономика,ЕС,
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