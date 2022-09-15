США захотели «отстыковать» регион Азии от экономики России

Целью США в Центральной Азии должна быть «отстыковка» региона от экономики России, заявила заместитель помощника директора Агентства США по международному развитию (USAID) Анджали Каур.
Каур утверждает, что в Центральной Азии США «пытаются содействовать взаимосвязанности региона», а также «укреплению демократических институтов», «развивать человеческий капитал». Вашингтон хочет «продвигать принципы верховенства закона и уважения прав человека». Кроме того, США стремятся «поощрять экономический рост и стимулировать общие климатические действия» в регионе, передает РИА «Новости».
«Мы видим критическую значимость этих приоритетов для того, чтобы в конечном счете отстыковать Центральную Азию от российской экономики. Это должно быть нашей целью», – сказала Каур.
Она заявила, что ситуация на Украине и санкции против России «сказались на торговых путях, финансовых системах, денежных переводах... от миллионов мигрантов, которые раньше жили в России». По ее словам, США видят «растущие потребительские цены, падающие доходы домохозяйств, товарные дефициты по всему региону».
Напомним, секретарь Совета Безопасности России Николай Патрушев заявил, что военные учения США в Центральной Азии, в которых участвуют в том числе ряд стран Шанхайской организации сотрудничества, нужны американцам для изучения потенциального театра военных действий, уточнения целей и карт.