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43 минуты назад

США захотели «отстыковать» Центральную Азию от российской экономики

Деловая газета "Взгляд"иещё 1

Целью США в Центральной Азии должна быть «отстыковка» региона от экономики России, заявила заместитель помощника директора Агентства США по международному развитию (USAID) Анджали Каур.

США захотели «отстыковать» регион Азии от экономики России
Фото: ТАССТАСС

Каур утверждает, что в Центральной Азии США «пытаются содействовать взаимосвязанности региона», а также «укреплению демократических институтов», «развивать человеческий капитал». Вашингтон хочет «продвигать принципы верховенства закона и уважения прав человека». Кроме того, США стремятся «поощрять экономический рост и стимулировать общие климатические действия» в регионе, передает РИА «Новости».

«Мы видим критическую значимость этих приоритетов для того, чтобы в конечном счете отстыковать Центральную Азию от российской экономики. Это должно быть нашей целью», – сказала Каур.

Она заявила, что ситуация на Украине и санкции против России «сказались на торговых путях, финансовых системах, денежных переводах... от миллионов мигрантов, которые раньше жили в России». По ее словам, США видят «растущие потребительские цены, падающие доходы домохозяйств, товарные дефициты по всему региону».

Напомним, секретарь Совета Безопасности России Николай Патрушев заявил, что военные учения США в Центральной Азии, в которых участвуют в том числе ряд стран Шанхайской организации сотрудничества, нужны американцам для изучения потенциального театра военных действий, уточнения целей и карт.

Экономика,Николай Патрушев,ШОС,Совет безопасности РФ,
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