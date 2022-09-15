Экономист рассказал о «национальном самоубийстве» Германии

Одержимая экологией элита ФРГ приносит в жертву климатической повестке энергетическую и продовольственную безопасность страны, сообщает издание Spiked со ссылкой на австрийского экономиста Ральфа Шелльхаммера.

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По его словам, на фоне энергетического кризиса Германия «катится в бездну». В результате немецкая тяжелая промышленность, как ожидается, сократит выпуск продукции, пострадает производство продовольствия. Из-за подорожания газа в Европейском союзе в несколько раз сократилось производство удобрений, что негативно скажется на сельском хозяйстве в 2023 году и грозит массовым дефицитом продовольствия.

Как считает эксперт, власти Германии поставили зеленую повестку выше кризисов. Шелльхаммер напомнил о высказывании министра сельского хозяйства Джема Оздемира, по словам которого, голод не является аргументом в пользу ущерба для биоразнообразия и защиты климата.