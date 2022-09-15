Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+19° в 
USD 59.78EUR 59.84
Войти в почту
47 минут назад

Экономист рассказал о «национальном самоубийстве» Германии

Елена Прошина

Одержимая экологией элита ФРГ приносит в жертву климатической повестке энергетическую и продовольственную безопасность страны, сообщает издание Spiked со ссылкой на австрийского экономиста Ральфа Шелльхаммера.

Экономист рассказал о «национальном самоубийстве» Германии
Фото: ТАССТАСС

По его словам, на фоне энергетического кризиса Германия «катится в бездну». В результате немецкая тяжелая промышленность, как ожидается, сократит выпуск продукции, пострадает производство продовольствия. Из-за подорожания газа в Европейском союзе в несколько раз сократилось производство удобрений, что негативно скажется на сельском хозяйстве в 2023 году и грозит массовым дефицитом продовольствия.

Как считает эксперт, власти Германии поставили зеленую повестку выше кризисов. Шелльхаммер напомнил о высказывании министра сельского хозяйства Джема Оздемира, по словам которого, голод не является аргументом в пользу ущерба для биоразнообразия и защиты климата.

Экономист заявил, что переход к органическому земледелию в ФРГ и других странах Европы ударит по стоимости зерна и других сельхозкультур до такого уровня, что они станут недоступны жителям развивающихся стран. Шелльхаммер назвал политику немецких властей ненаучной, деструктивной и позорной.

Экономика,ЕС,
6
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители