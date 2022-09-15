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34 минуты назад

Япония увеличила импорт газа из России втрое

Свободная пресса

Импорт Японией газа из России увеличился более чем в три раза – на 211,2%. Это сравнение показателей импорта в августе этого и прошлого года по сжиженному природному газу.

Япония увеличила импорт газа из России втрое
Фото: ТАССТАСС

Как отмечает сообщающее эту новость министерство финансов Японии, в то же время, импорт угля из России за год, наоборот, снизился на 32,6%. Упал и импорт сои и зерновых. Но вырос, и серьёзно, импорт российской руды, овощей.

Всё это происходит на фоне санкций, введённых Японией против России по требованию США и ответных мер. Между тем, из газовых проектов на Сахалине японские компании решили не уходить, приняв все новые условия Москвы.

Ранее «СП» писала о том, что крупнейшие мировые производители газированных напитков Coca-Cola и PepsiCo думают о смене бренда и внешнего вида своих фирменных холодильников в российских магазинах.

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