Япония увеличила импорт газа из России втрое

Импорт Японией газа из России увеличился более чем в три раза – на 211,2%. Это сравнение показателей импорта в августе этого и прошлого года по сжиженному природному газу.

Фото: ТАСС ТАСС

Как отмечает сообщающее эту новость министерство финансов Японии, в то же время, импорт угля из России за год, наоборот, снизился на 32,6%. Упал и импорт сои и зерновых. Но вырос, и серьёзно, импорт российской руды, овощей.

Всё это происходит на фоне санкций, введённых Японией против России по требованию США и ответных мер. Между тем, из газовых проектов на Сахалине японские компании решили не уходить, приняв все новые условия Москвы.