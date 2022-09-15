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27 минут назад

FT: США хотят оказать давление на турецкие банки, которые подключились к системе "Мир"

ТАССиещё 2

США и ЕС намерены оказать давление на финансовый сектор Турции, чтобы Анкара не помогала Москве "обходить санкции". Как сообщила во вторник газета Financial Times со ссылкой на источники, речь в частности речь идет о турецких банках, которые подключились к платежной системе "Мир".

Как пишет газета, США сосредоточат внимание на турецких банках, которые были интегрированы в российскую платежную систему "Мир".

По словам издания, Брюссель также намерен направить делегацию в Турцию, чтобы напрямую заявить о своих опасениях относительно обхода санкций.

Экономика,ЕС,
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