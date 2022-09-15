Жириновского исключили из санкционного списка ЕС

Евросоюз принял решение продлить действие санкционного списка против РФ и исключить из него основателя партии ЛДПР Владимира Жириновского, который умер 6 апреля 2022 года. Об этом пишет ТАСС.

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Ранее сообщалось, что Совет Евросоюза решил продлить на полгода санкции против 1,2 тыс. физических и 108 юридических лиц из России. Рестрикции против них ввели из-за присоединения Крыма в 2014 году и военной операцией на Украине в 2022 году.

Последние антироссийские санкции, введенные Брюсселем, коснулись политического руководства, крупного бизнеса, военных, представителей СМИ.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен ранее заявила, что рестрикции, которые Запад ввел против РФ, будут действовать до тех пор, пока ее экономика не «будет разорвана».