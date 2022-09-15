В США поразились глупости новых антироссийских санкций

ЕС и США объявили о том, что компании не будут страховать российские танкеры с нефтью, если цена не будет ограничена в соответствии с требованиями Запада. Американский экономист Джеймс Рикардс в разговоре с изданием The Daily Reckoning назвал эти меры глупостью, ведь Россия может найти альтернативные варианты страхования или вовсе обойтись без европейского рынка.

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«Как только вы думаете, что политика антироссийских санкций не может быть глупее, она становится глупее. Этот план обречен на провал», — говорит Рикардс.

По его словам, ограничение цен направлено на то, чтобы сократить доходы России от нефти, не ограничивая мировые поставки, что привело бы к росту цен. Однако, по мнению эксперта, Россия легко найдет альтернативу западным страховым компаниям. Она также может обойтись и без клиентов из Европы, так как есть покупатели в других странах.