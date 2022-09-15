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35 минут назад

В США поразились глупости новых антироссийских санкций

Ura.Ru

ЕС и США объявили о том, что компании не будут страховать российские танкеры с нефтью, если цена не будет ограничена в соответствии с требованиями Запада. Американский экономист Джеймс Рикардс в разговоре с изданием The Daily Reckoning назвал эти меры глупостью, ведь Россия может найти альтернативные варианты страхования или вовсе обойтись без европейского рынка.

В США поразились глупости новых антироссийских санкций
Фото: ReutersReuters

«Как только вы думаете, что политика антироссийских санкций не может быть глупее, она становится глупее. Этот план обречен на провал», — говорит Рикардс.

По его словам, ограничение цен направлено на то, чтобы сократить доходы России от нефти, не ограничивая мировые поставки, что привело бы к росту цен. Однако, по мнению эксперта, Россия легко найдет альтернативу западным страховым компаниям. Она также может обойтись и без клиентов из Европы, так как есть покупатели в других странах.

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Ранее директор научного центра «Ансельм» рассказал, что сокращение добычи нефти и отказ от российских энергоресурсов приведет к тому, что РФ будет продавать меньше нефти и газа, но выручать за это больше денег. Европа в 2023 году переплатит за нефть минимум 270 миллиардов долларов, что больше годового бюджета большинства стран Евросоюза.

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