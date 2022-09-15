Эстония расторгнет договор о таможенном сотрудничестве с РФ

Власти Эстонии одобрили проект распоряжения об остановке действия договора с Россией о сотрудничестве и взаимной помощи в таможенных вопросах. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу кабинета министров.
«Распоряжение прекращает действие бессрочного договора о таможенном сотрудничестве между правительствами Эстонии и России», — сказано в заявлении кабмина.
Уточняется, что договор может быть расторгнут на основании письменного уведомления одной из сторон, после чего он будет действовать еще полгода.
Ранее сообщалось, что Эстония, Латвия, Литва и Польша закрывают въезд для россиян с 19 сентября, даже если у них есть действующая шенгенская виза.
Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель также заявлял, что Евросоюз и Украина подписали пакет соглашений по таможенному и налоговому сотрудничеству, а также по цифровизации экономики.