Эстония расторгнет договор о таможенном сотрудничестве с РФ

Власти Эстонии одобрили проект распоряжения об остановке действия договора с Россией о сотрудничестве и взаимной помощи в таможенных вопросах. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу кабинета министров.

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«Распоряжение прекращает действие бессрочного договора о таможенном сотрудничестве между правительствами Эстонии и России», — сказано в заявлении кабмина.

Уточняется, что договор может быть расторгнут на основании письменного уведомления одной из сторон, после чего он будет действовать еще полгода.

Ранее сообщалось, что Эстония, Латвия, Литва и Польша закрывают въезд для россиян с 19 сентября, даже если у них есть действующая шенгенская виза.