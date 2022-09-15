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1 час назад

Эстония расторгнет договор о таможенном сотрудничестве с Россией

Газета.Ru

Власти Эстонии одобрили проект распоряжения об остановке действия договора с Россией о сотрудничестве и взаимной помощи в таможенных вопросах. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу кабинета министров.

Эстония расторгнет договор о таможенном сотрудничестве с РФ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Распоряжение прекращает действие бессрочного договора о таможенном сотрудничестве между правительствами Эстонии и России», — сказано в заявлении кабмина.

Уточняется, что договор может быть расторгнут на основании письменного уведомления одной из сторон, после чего он будет действовать еще полгода.

Ранее сообщалось, что Эстония, Латвия, Литва и Польша закрывают въезд для россиян с 19 сентября, даже если у них есть действующая шенгенская виза.

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель также заявлял, что Евросоюз и Украина подписали пакет соглашений по таможенному и налоговому сотрудничеству, а также по цифровизации экономики.

Экономика,Жозеп Боррель,ЕС,
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