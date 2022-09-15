Трехкратный рост импорта СПГ из России в Японию объяснили

«В процессе реформирования управления и владения «Сахалином-2», основными акционерами которого выступали ShelShell, Mitsubishi и Mitsui, британская компания вышла из проекта, в то время как японские компании остались. Компании из Японии могли остаться, так как поставки с данного проекта составляют 10 процентов всей потребности Японии в газе, кроме того, судя по динамике цен и углублении кризиса между РФ и [ЕвроЕвропейским Союзом] ЕС, логично предположить, что в зимний сезон цены на газ могут значительно вырасти», — рассказал Демидов.