В Европе предрекли исход энергетической войны с Россией

Меры, которые предложила Еврокомиссия, позволят странам Евросоюза одержать победу над Россией в «энергетической войне», заявила еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон. Об этом пишет агентство Bloomberg, передает ТАСС.

«Мы одержим победу, и этот пакет [мер] поможет нам этого добиться», — отметила Симсон.

Так она прокомментировала заявления главы Еврокомисии Урсулы фон дер Ляйен о том, что Россия ведет «войну на энергетическом рынке» Евросоюза.

Еврокомиссаром ранее был представлен документ, согласно которому ЕС сможет взять на себя обязательство по сокращению потребления электроэнергии как минимум на 5% в пиковые часы. Цель – сократить общий уровень потребления электроэнергии на 10% до 31 марта 2023 года.

Еврокомиссар указала на диверсификацию поставок газа, а также на запасы достаточных объемов газа на подземных хранилищах. Кроме того, она отметила заключение соглашения с правительствами стран о сокращении общего потребления газа.

«Мы сделали все для того, чтобы быть готовыми к тому, когда Россия прекратит все поставки», - подчеркнула еврокомиссар.