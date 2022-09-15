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23 минуты назад

В Европе решили победить Россию в «энергетической войне»

Лера Букина

Меры, которые предложила Еврокомиссия, позволят странам Евросоюза одержать победу над Россией в «энергетической войне», заявила еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон. Об этом пишет агентство Bloomberg, передает ТАСС.

В Европе предрекли исход энергетической войны с Россией
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Мы одержим победу, и этот пакет [мер] поможет нам этого добиться», — отметила Симсон.

Так она прокомментировала заявления главы Еврокомисии Урсулы фон дер Ляйен о том, что Россия ведет «войну на энергетическом рынке» Евросоюза.

Еврокомиссаром ранее был представлен документ, согласно которому ЕС сможет взять на себя обязательство по сокращению потребления электроэнергии как минимум на 5% в пиковые часы. Цель – сократить общий уровень потребления электроэнергии на 10% до 31 марта 2023 года.

Прибывшая в Киев Урсула фон дер Ляйен сделала заявление

Еврокомиссар указала на диверсификацию поставок газа, а также на запасы достаточных объемов газа на подземных хранилищах. Кроме того, она отметила заключение соглашения с правительствами стран о сокращении общего потребления газа.

«Мы сделали все для того, чтобы быть готовыми к тому, когда Россия прекратит все поставки», - подчеркнула еврокомиссар.

Сегодня биржевая стоимость газа в Европе на торгах в четверг повысилась почти на 12%. Она преодолела отметку в 2500 долларов за тысячу кубометров.

Экономика,Еврокомиссия,ЕС,
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