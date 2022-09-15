В США отказались наращивать добычу газа и нефти ради Европы

«США не могут добывать больше. Помощи не будет. Ни со стороны производителей газа, ни со стороны производителей нефти», — заявил глава инвестиционной компании Quantum Energy Partners Уил Вэн Ло, чьи слова приводятся в статье.

Автор указывает на увеличение поставок энергоресурсов из США в Европу в период активного повышения цен. В настоящее время, по данным агентства, экспорт СПГ и нефти в Евросоюз практически достиг своего предельного уровня.

Ранее Международное энергетическое агентство (МЭА) проинформировало о снижении добычи нефти и конденсата в России. Она сократилась на 170 тысяч баррелей в сутки в сравнении с июлем, до 10,96 миллиона. Вместе с тем отмечается, что общая добыча в мире возросла на 790 тысяч баррелей в сутки подряд. Это стало первым снижением для России с апреля. В других странах увеличение наблюдается уже третий месяц. Это происходит за счет государств, которые не являются членами ОПЕК+.