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27 минут назад

FT: США не смогут помочь Европе

Лера Букина

У американских производителей сланцевого газа и нефти не получится резко увеличить поставки энергоресурсов в Евросоюз грядущей зимой. Об этом сообщает Financial Times.

В США отказались наращивать добычу газа и нефти ради Европы
Фото: ReutersReuters

«США не могут добывать больше. Помощи не будет. Ни со стороны производителей газа, ни со стороны производителей нефти», — заявил глава инвестиционной компании Quantum Energy Partners Уил Вэн Ло, чьи слова приводятся в статье.

Автор указывает на увеличение поставок энергоресурсов из США в Европу в период активного повышения цен. В настоящее время, по данным агентства, экспорт СПГ и нефти в Евросоюз практически достиг своего предельного уровня.

Цены на газ в Европе взлетели

Ранее Международное энергетическое агентство (МЭА) проинформировало о снижении добычи нефти и конденсата в России. Она сократилась на 170 тысяч баррелей в сутки в сравнении с июлем, до 10,96 миллиона. Вместе с тем отмечается, что общая добыча в мире возросла на 790 тысяч баррелей в сутки подряд. Это стало первым снижением для России с апреля. В других странах увеличение наблюдается уже третий месяц. Это происходит за счет государств, которые не являются членами ОПЕК+.

Экономика,Международное энергетическое агентство,ЕС,
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