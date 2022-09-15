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1 час назад

Новак назвал замену «Северного потока-2» для России

Lenta.ruиещё 3

«Сила Сибири-2» может стать фактической заменой для России «Северного потока-2», такую альтернативу назвал вице-премьер Александр Новак в эфире телеканале «Россия-1».

Новак назвал замену «Северного потока-2» для России
Фото: ReutersReuters

Строительство магистрального газопровода «Сила Сибири-2» может начаться в 2024 году, а завершиться — в 2029. Согласно плану, газопровод должен соединить сибирские месторождения с Синьцзян-Уйгурским автономным районом Китая. Первая ветка «Силы Сибири» была запущена в 2019 году и связала Чаяндинское газовое месторождение с Китаем.

Новак отмечал, что Россия в ближайшее время ожидает компенсации объемов экспорта газа, который раньше шел в Европу, за счет заключения договора с Китаем о поставках по газопроводу «Сила Сибири-2».

По словам Новака, в Китае наблюдается увеличение потребления как трубопроводного, так и сжиженного газа (СПГ). Кроме того, Россия готова рассматривать вопрос об увеличении поставок газа в Турцию.

Экономика,Александр Новак,
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