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1 час назад

Грецию уличили в перевозке российского угля вопреки санкциям

Секрет Фирмы

Греческая компания Eastern Mediterranean Maritime на своём судне Stavros перевозила уголь из России, несмотря на санкции, которые уже вступили в силу. Bloomberg узнал, что в конце августа на Stavros загрузили 53 000 тонн угля с российского терминала для сыпучих грузов в Тамани, а 5 сентября корабль доставил его в турецкий порт. Ранее американские компании захотели торговать с Россией через Турцию вопреки запретам.

Грецию уличили в перевозке российского угля вопреки санкциям
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Представитель Eastern Mediterranean Maritime заявил, что компания может перевозить российское топливо, если его конечная точка не находится в Евросоюзе. Перевозчик никак не нарушил европейские санкции, подчеркнул он.

При этом в Еврокомиссии сообщили, что санкции применяются к любым партиям угля из России, независимо от места назначения. Европейские страны не могут не только покупать российский уголь, но и передавать его третьим лицам, объяснили в регулирующем органе. Компании из ЕС также не могут финансировать или страховать фирмы, которые закупают уголь из РФ, добавили в ЕК.

В апреле Евросоюз утвердил пятый пакет санкций против России. ЕС запретил российским судам заходить в свои порты и согласовал эмбарго на поставки угля. Однако угольное эмбарго вступило в силу лишь 10 августа, когда истёк срок, предоставленный на завершение действующих контрактов.

На этом фоне страны Евросоюза в мае увеличили импорт угля из России на 80%. Почти половина закупок пришлась на Нидерланды, которые нарастили импорт в четыре раза по сравнению с апрелем.

30 августа стало известно, что компании из США, которые покинули российский рынок после начала военной операции на Украине, захотели тайно вернуться в РФ и вновь закупать местные товары. Некоторые из них предлагают турецким фирмам вести совместный бизнес с РФ в обмен на определённую комиссию.

Экономика,Еврокомиссия,ЕС,
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