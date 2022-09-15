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26 минут назад

«Газпром»: Европе не хватит запасов газа на зиму

Елена Прошина

Имеющиеся сегодня запасы газа в подземных хранилищах в Европе не гарантируют ей надежного прохождения предстоящего осенне-зимнего периода. Об этом в своем Telegram-канале заявила пресс-служба «Газпрома».

«Газпром»: Европе не хватит запасов газа на зиму
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Компания со ссылкой на данные Gas Infrastructure Europe от 13 сентября сообщила, что запасы газа в ПХГ Европы достигли уровня 58,4 миллиардов кубометров. При этом, чтобы достигнут показателя заполненности начала сезона отбора 2019/2020 года странам ЕС предстоит закачать еще 14 миллиардов кубометров топлива, добавили в «Газпром».

«Однако даже близкие к максимальным запасы в ПХГ крупных европейских государств не гарантируют надежное прохождение предстоящего осенне-зимнего периода», — отмечается в тексте.

В качестве примера в «Газпром» привели Германию, у которой заполненность хранилища газа сейчас сопоставима «со средним потреблением во время осенне-зимнего периода в течение всего двух месяцев из шести» при уровне в 89%. Также в компании обратили внимание на запасы ПХГ на Украине, где на 13 сентября накопили 13,6 миллиардов кубометров газа из необходимых к зиме 19.

Экономика,Газпром,ЕС,
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