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48 минут назад

«Коммерсант»: США лишают россиян оплаты за рубежом

Ura.Ruиещё 20

США предостерегают страны третьего мира от сотрудничества с платежной системой «Мир». Об этом сообщает «Коммерсант», ссылаясь на свои источники.

СМИ: США лишают россиян оплаты за рубежом
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Американские власти официально предостерегли финансовые организации третьих стран от расширения сотрудничества с платежной системой «Мир». Минфин США внес главу Национальной системы платежных карт (НСПК) Владимира Комлева в SDN-лист (черный список лиц, с которыми американским гражданам запрещено заниматься бизнесом — при. ред. URA.RU). Тем не менее сама система [НСПК] и связанная с ней платежная система «Мир» пока не попали в черный список США.

«Новый документ Минфина США означает «серьезные проблемы для НСПК во всех ее трансграничных проектах», — цитирует «Коммерсант» главу Ассоциации участников рынка электронных денег и денежных переводов Виктора Достова. Он уточняет, что прием карт «Мир» возможен для тех банков, которые не попали под санкции, но эксперт не уверен в том, будут ли они рисковать взаимодействовать с организациями. По словам главы правления ассоциации «Финансовые инновации» Романа Прохорова, основная цель таких заявления от США — повысить риски работы с платежной системой «Мир» для зарубежных стран.

Ранее в США пригрозили наказанием странам, которые сотрудничают с Россией. Американская сторона готова вводить санкции против таких стран.

Евросоюз отключил ряд российских банков от межбанковской системы SWIFT после начала спецоперации РФ на Украине. Ее целями президент РФ Владимир Путин объявлял защиту мирного населения Донбасса от киевского режима и геноцида нацбатов.

Экономика,Роман Прохоров,Владимир Комлев,Виктор Достов,Владимир Путин,Коммерсант,НСПК,Казначейство США,ЕС,
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