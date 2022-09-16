СМИ: США лишают россиян оплаты за рубежом

«Новый документ Минфина США означает «серьезные проблемы для НСПК во всех ее трансграничных проектах», — цитирует «Коммерсант» главу Ассоциации участников рынка электронных денег и денежных переводов Виктора Достова. Он уточняет, что прием карт «Мир» возможен для тех банков, которые не попали под санкции, но эксперт не уверен в том, будут ли они рисковать взаимодействовать с организациями. По словам главы правления ассоциации «Финансовые инновации» Романа Прохорова, основная цель таких заявления от США — повысить риски работы с платежной системой «Мир» для зарубежных стран.