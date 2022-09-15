США допустили санкции против принимающих карты «Мир» стран

В Минфине США рассказали, что принят очередной пакет антироссийских санкций. Ограничительные меры коснулись 44 физических и 32 юридических лиц. Об этом пишет ТАСС.
В частности, рестрикции приняты против главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова и его родственников, детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой.
Санкции затронули также представителей Запорожской области - главу ВГА Евгения Балицкого и председателя движения «Мы вместе с Россией» Владимира Рогова.
Кроме того, ограничительные меры введены против руководителя Национальной системы платежных карт Владимира Комлева.
В Минфине США пояснили, что в ближайшей перспективе могут быть введены санкции против тех стран, которые разрешили использование российских карт «Мир» на своей территории.