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1 час назад

Новак назвал замену «Северного потока - 2» для России

Илья Родин

Вице-премьер РФ Александр Новак рассказал в интервью журналисту Павлу Зарубину в программе «Москва. Кремль. Путин» на канале «Россия 1», что новый трубопровод «Сила Сибири - 2» фактически сможет «заменить» для России «Северный поток-2». Об этом пишет ТАСС.

Новак назвал замену «Северного потока - 2» для России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Ну, фактически - да», - ответил вице-премьер на вопрос журналиста о том, сможет ли «Сила Сибири-2» заменить «Северный поток-2».

Напомним, что специалисты компании «Газпром» приступили к проектно-изыскательским работам в мае 2020 года. В качестве целей проекта назывались газификация Восточной Сибири, объединение газотранспортной инфраструктуры запада и востока РФ.

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Кроме того, в корпорации полагали, что газопровод сможет стать основой для мощного экспортного канала в Китай.

В марте 2022 года президент России Владимир Путин дал поручение начать соответствующие изыскания и разработку технической документации для нового газопровода, ведущего в Китай через Монголию. В настоящее работы практически завершены.

Экономика,Павел Зарубин,Александр Новак,Владимир Путин,Газпром,
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