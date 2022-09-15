Новак назвал замену «Северного потока - 2» для России

Вице-премьер РФ Александр Новак рассказал в интервью журналисту Павлу Зарубину в программе «Москва. Кремль. Путин» на канале «Россия 1», что новый трубопровод «Сила Сибири - 2» фактически сможет «заменить» для России «Северный поток-2». Об этом пишет ТАСС.
«Ну, фактически - да», - ответил вице-премьер на вопрос журналиста о том, сможет ли «Сила Сибири-2» заменить «Северный поток-2».
Напомним, что специалисты компании «Газпром» приступили к проектно-изыскательским работам в мае 2020 года. В качестве целей проекта назывались газификация Восточной Сибири, объединение газотранспортной инфраструктуры запада и востока РФ.
Кроме того, в корпорации полагали, что газопровод сможет стать основой для мощного экспортного канала в Китай.
В марте 2022 года президент России Владимир Путин дал поручение начать соответствующие изыскания и разработку технической документации для нового газопровода, ведущего в Китай через Монголию. В настоящее работы практически завершены.