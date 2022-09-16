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1 час назад

ЦБ проведет заседание по ключевой ставке

Парламентская газета

Банк России 16 сентября проведет заседание совета директоров, на котором вынесет решение по ключевой ставке.

ЦБ проведет заседание по ключевой ставке
Фото: © Тимур Ханов/ПГ© Тимур Ханов/ПГ

На последнем заседании 22 июля ЦБ снизил ключевую ставку с 9,5 до 8 процентов. После того заседания председатель Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил, что снижение ставки необходимо продолжить, пусть даже и более низкими темпами. По словам Аксакова, следует вернуть ключевую ставку к уровням, которые позволят банкам кредитовать экономику по ставкам не выше 10 процентов, рынок рассчитывает на это.

Президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума 7 сентября заявил, что пик самой сложной ситуации в экономике пройден. По словам президента, к концу года инфляция составит около 12 процентов.

Экономика,Анатолий Аксаков,Владимир Путин,Банк России,Госдума,
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