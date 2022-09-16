ЦБ проведет заседание по ключевой ставке

Банк России 16 сентября проведет заседание совета директоров, на котором вынесет решение по ключевой ставке.
На последнем заседании 22 июля ЦБ снизил ключевую ставку с 9,5 до 8 процентов. После того заседания председатель Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил, что снижение ставки необходимо продолжить, пусть даже и более низкими темпами. По словам Аксакова, следует вернуть ключевую ставку к уровням, которые позволят банкам кредитовать экономику по ставкам не выше 10 процентов, рынок рассчитывает на это.
Президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума 7 сентября заявил, что пик самой сложной ситуации в экономике пройден. По словам президента, к концу года инфляция составит около 12 процентов.