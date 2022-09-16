В РФ нашли способ стабилизировать цены на продукты

Производители нашли способ стабилизировать цены на базовые продукты, они предложили сократить сроки, в течение которых ритейлер должен оплатить поставку социально значимых товаров. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) уже рассматривает предложение бизнеса, сообщают «Известия».
«В ФАС [Федеральная антимонопольная служба] поступили предложения бизнеса изменить сроки, в которые торговые сети должны заплатить поставщикам за социально значимые продукты», — сообщает газета «Известия», ссылать на источник в антимонопольной службе. Так, производители и поставщики уверены, что действующие нормативы следует сократить вдвое.
В частности, за скоропортящуюся продукцию магазин должен рассчитаться с поставщиком в течение восьми дней с момента получения заказа. При этом, товары сроком годности до 30 суток и алкоголь положено оплачивать в течение максимум 40 дней.
Ранее председатель партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов призвал вернуть опыт СССР и ввести надзорный орган, который бы контролировал рост цен. По его словам, существующие ведомства не справляются с повышением стоимости товаров.