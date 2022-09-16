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41 минуту назад

Делягин рассказал, каким может быть новый глобальный кризис

Deita.ru

В ближайшие годы человечество может столкнуться с невиданным доселе кризисом, которого ещё никогда не было за всю недавнюю историю. Такое мнение высказал известный российский экономист Михаил Делягин, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на YouTube-канал Аврора.

"Человечество может столкнуться с невиданным кризисом"
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его словам, новый планетарный катаклизм будет представлять из себя симбиоз, состоящий сразу из нескольких факторов, каждый из которых в отдельности будет представлять из себя достаточно серьёзную угрозу. Положение дел резко ухудшиться в таких сферах, как экология, продовольственная безопасность, здравоохранение, обеспечение ресурсами и политика.

В Европе предрекли исход энергетической войны с Россией

Во всех этих аспектах человечество может зайти в тупик, из которого оно будет не знать, как выйти. В мире резко возрастёт количество руководителей разных государств, которые захотят решить возникшие проблемы быстро с помощью грубой силы, однако, ввиду того, что кризис будет носить структурный и глобальный характер, выйти из него простыми методами не выйдет.

Экономика,Михаил Делягин,
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