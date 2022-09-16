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17 минут назад

Аналитик допустил дефолт стран Евросоюза и США

Ura.Ru

Долговой кризис настигнет страны Европы и США из-за рекордной инфляции. Наращивание объема денежной массы приведет к гиперинфляции и только усугубит экономическую ситуацию стран. От технического дефолта не застрахован никто, считает аналитик TeleTrade Алексей Федоров.

"США объявят дефолт по внешнему долгу"
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Виной всему рекордная инфляция, которая просто не позволит повторить трюк 2020 года, когда экономические проблем были решены резким наращиванием объема денежной массы. Если аналогичные действия предпринять снова, итогом станет гиперинфляция, и станет сигналом к распродажам долговых бумаг, что усугубит ситуацию для отдельно взятой страны», — заключает Алексей Федоров в беседе «Ридусом».

С учетом рекордного роста долговой нагрузки в 2020 и в 2021 годах, ожидаемы страшные последствия как для мировой финансовой системы, так и для мировой экономики. Ранее секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев заявил, что есть основания считать, что США в обозримом будущем объявят дефолт по внешнему долгу.

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Инфляция в Европе растет с начала коронакризиса, ситуацию усугубил недавний энергетический кризис связанный с отказом Европы от российских нефти и газа. В США остерегаются, что энергокризис дойдет и до Америки. Ранее Европейский центральный банк впервые в истории повысил ключевую ставку сразу на 75 базисных пункта — до 1,25%.

Экономика,Алексей Федоров,Николай Патрушев,ЕЦБ,Совет безопасности РФ,ЕС,
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